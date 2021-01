Cominciati in Umbria richiami vaccino Covid

(ANSA) - TERNI, 18 GEN - Al via in Umbria i richiami per il vaccino anti Covid. Sono infatti cominciate all'ospedale di Terni le somministrazioni delle seconde dosi al personale sanitario che aveva ricevuto la prima in occasione del Vaccine day del 27 dicembre.

Nelle sale dedicate del Poliambulatorio della struttura - spiega l'Azienda ospedaliera - la responsabile dei team vaccinali, la professoressa Ilenia Folletti, ha coordinato i colleghi dell'equipe. "Tutto prosegue secondo quanto stabilito dalle procedure fissate dalla Regione" ha spiegato.

"Riscontriamo - ha aggiunto - un'ottima adesione da parte del personale e una forte collaborazione tra tutti i team vaccinali".

Il primo a sottoporsi al richiamo è stato il dottor Carlo Vernelli, infettivologo del Santa Maria, poi è stata la volta del dottor Paolo Trotti, medico di medicina generale della Usl Umbria 2. "Ero desideroso di sottopormi al vaccino - ha spiegato Trotti - perché noi di medicina generale, come altri, siamo molto esposti sul territorio".

La campagna vaccinale all'azienda ospedaliera proseguirà nei prossimi giorni come da programma. (ANSA).