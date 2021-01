Vaccino: Lazio, preoccupati da ritardi

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - "Sicuramente siamo un po' preoccupati e questo rallentamento non aiuta perché eravamo pronti a fare il salto di qualità con 10mila vaccinazioni al giorno. Con queste dosi potremo fare la metà". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, parlando dei ritardi nella consegne dei lotto di vaccino anti-Covid.

"Dipende da quando Pfizer ritarderà nella consegna delle dosi.

Dicono una settimana, vediamo". "Abbiamo sempre lavorato mantenendoci il 30 per cento di scorte per i richiami" ha ribadito. (ANSA).