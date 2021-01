Terremoti: scossa di magnitudo 3.2 in Friuli

(ANSA) - TRIESTE, 17 GEN - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte, alle 0.54, in Carnia, con epicentro nei pressi di Verzegnis (Udine). Secondo le rilevazioni della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, la scossa si è verificata a circa 10 km di profondità.

Il sisma è stato avvertito in diverse zone della provincia.

Al momento, riferisce la Protezione civile regionale, non sono giunte segnalazioni di danni a cose o persone. (ANSA).