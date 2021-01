Studenti vedono Sala, 'porterà governo nostre richieste'

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - È durato quasi un'ora l'incontro tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e gli studenti del liceo scientifico Vittorio Veneto che ieri hanno occupato la scuola, come hanno fatto nei giorni scorsi altri collettivi, per protestare contro la didattica a distanza. Dopo aver passato la notte all'aperto nel cortile del liceo, una delegazione di cinque ragazzi ha incontrato il sindaco a nome di "tutti gli studenti milanesi che hanno protestato in questi giorni", come hanno spiegato al termine dell'incontro.

"Abbiamo parlato della priorità che dovrebbe avere la scuola, della Dad che non dovrebbe essere usata come opzione primaria, ma dovrebbe essere sempre affiancata a una didattica in presenza. - ha detto Tito in rappresentanza degli studenti -.

Quindi bisogna trovare una soluzione mista. Il sindaco Sala si è trovato d'accordo con le nostre richieste e ha detto che riferirà al governo le nostre proposte. Il tema principale di questo incontro è stato che la scuola deve avere la giusta priorità". Gli studenti non continueranno l'occupazione. (ANSA).