Inverno in Abruzzo, minima Piani di Pezza -26.2

(ANSA) - L'AQUILA, 17 GEN - Freddo intenso sugli Altopiani abruzzesi. Ecco le temperature minime registrate dalla rete di monitoraggio dell'associazione meteo 'Aq Caput Frigoris' (https://www.caputfrigoris.it/rete-meteo.htm): -26.2° C in località Piani di Pezza (a 1450 metri sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo), stazione che detiene il record termico negativo dell'intero Appennino con i suoi -37,4° C registrati il 15 febbraio 2012. E poi -22.3 sull'Altopiano delle Cinque Miglia (1250 metri); -21.9 a Campo Felice (con stazione meteo 'Il lago di ghiaccio' a 1538 metri di quota); -16.5 a Rocca di Mezzo (1280 metri); -14.6 a Terranera di Rocca di Mezzo (1270 metri); -14.1 a Rovere di Rocca di Mezzo; -13.9 a Ovindoli; -13.4 a Passo Godi (1560 metri); -12.9 in località Majelletta Blockhaus (stazione meteo a 2003 metri, in collaborazione con Chieti Meteo); -12.1 a Campo Imperatore (stazione meteo 'Giardino alpino' a quota 2132); -11.8 a Santo Stefano di Sessanio; -10.2 a Montereale (frazione Aringo); -10 a Navelli; -9.7 a Tagliacozzo; -9.2 a L'Aquila Ovest; -8.6 sul Lago di Campotosto; -7.8 a Capestrano; -7.6 a Bussi sul Tirino; -7.7 ad Avezzano Nord. Tra le minime fuori Abruzzo l'associazione Caput Frigoris segnala - 21.3 sull'altopiano di Castelluccio di Norcia. (ANSA).