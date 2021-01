Grave bimbo caduto da finestra

(ANSA) - IMPERIA, 17 GEN - Un bimbo di 2 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio dopo essere caduto dal secondo piano di una palazzina a Imperia. Sul posto sono presenti i soccorritori ed è stato allertato anche l'elicottero, che ha trasportato il piccolo all'ospedale Gaslini di Genova. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, appartiene a una famiglia che nel luglio del 2017 perse un altro figlio, che all'epoca aveva due anni e mezzo, nelle stesse condizioni. Anche in quell'occasione, il piccolo cadde da una terrazzina di via Parini, a Imperia Oneglia. I carabinieri, che stanno interrogando la famiglia e i testimoni per ricostruire la dinamica dell'incidente. (ANSA).