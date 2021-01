Covid: Fiera Fischietto di Rutigliano si adegua ai tempi

(ANSA) - BARI, 17 GEN - Un flash mob sui balconi di Rutigliano (Bari) per la tradizionale Fiera del fischietto nel giorno di Sant'Antonio Abate. E' l'iniziativa del Comune che ha rinviato la Fiera e il concorso nazionale per l'emergenza sanitaria, ma ha deciso comunque di organizzare un evento.

"E' stata una decisione obbligata ma questo non può in nessun modo farci dimenticare l'importanza che questo evento rappresenta per Rutigliano - ha detto il sindaco Giuseppe Valenzano - . Rutigliano è il paese dei fischietti in terracotta e lo sarà anche quest'anno". I figuli, gli artigiani locali della terracotta, hanno anche realizzato fischietti dedicati al personale sanitario, in prima fila nella lotta al Covid.

L'invito è, alle 16.30 di oggi, ad andare ognuno sul proprio balcone di casa e fischiare "per 'scacciare' la pandemia".

L'iniziativa si chiama "A Sant'Antuon frisch e suon! Un fischietto per allontanare il covid". "Nell'attesa che tutto torni a svolgersi con la consueta aria di festa e di allegria - si legge in una nota della Pro Loco - Rutigliano vuole ripartire dal fischio delle caratteristiche ceramiche sonanti, fischio che sappiamo tutti essere di buon auspicio e apotropaico". (ANSA).