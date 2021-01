Maltempo: danneggiata da pioggia rupe di Tropea

(ANSA) - TROPEA, 16 GEN - La pioggia incessante che non ha dato tregua negli ultimi giorni in tutto il vibonese ha finito col provocare danni. E a farne le spese è stata la caratteristica rupe di Tropea, che in vari punti è stata interessata da smottamenti di terreno che sono precitati sulla carreggiata.

A rilevare il pericolo è stata la Protezione civile che ha monitorato tutto il territorio comunale intervenendo dove si é reso necessario.

In accordo con la polizia municipale è stato chiuso al transito automobilistico tutto il lungomare perché invaso in diversi punti da detriti e fango, ma anche da piccoli massi. Al momento possono transitare solo i residenti che, con cautela, sono autorizzati a raggiungere le rispettive destinazioni.

