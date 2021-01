Covid, ristoratore Pesaro, stasera riapro

(ANSA) - PESARO, 15 GEN - "Finalmente si ricomincia, sono 4 mesi che non lavoriamo. Da stasera si ritorna nei nostri ristoranti, nei nostri bar, dentro le nostre attività. Lottiamo per questo". A dirlo all'ANSA è Umberto Carriera, il ristoratore di Pesaro che, sfidando tutti i Dpcm anti covid, ha lanciato l'iniziativa #ioapro, decidendo di riaprire "La Grande Bellezza", ristorante arroccato nel borgo di Mombaroccio, ormai diventato parte del Comune di Pesaro. "Non stiamo violando la legge - sostiene Carriera - ma stiamo obbedendo alla Costituzione". "Il nostro Paese è fondato sul lavoro, sulla libertà di impresa, sul rispetto per le persone e per gli altri.

Rispetto che da parte del Governo c'è poco", sottolinea. "È arrivata la seconda ondata, arriverà la terza, i ristoranti e le attività sono al collasso, i cittadini non ne possono più e il Governo è stato incapace di ogni programmazione", dice ancora Carriera. "Per questa sera siamo al completo, abbiamo ridotto i posti da 60 a 40, distanziando i tavoli di 2 metri", tiene a precisare. E aggiunge: "Indosseremo tutti le mascherine e c'è gel sanificante ovunque, rispetteremo tutte le regole, compreso il coprifuoco". Spiega che si attende controlli da parte delle forze dell'ordine: "Fanno il loro mestiere - dice - lo accoglieremo con gentilezza e potranno fare tutti i controlli che vogliono". Ma sulle eventuali sanzioni: "Faremo ricorso", conclude il ristoratore. (ANSA).