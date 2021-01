Covid: Conte: 'Effettuati un milione di vaccini Italia prima in Ue'

"Un milione di italiani ha ricevuto il vaccino anti #covid19. Un sentito ringraziamento ai cittadini e al nostro Servizio sanitario nazionale per la risposta straordinaria. L'Italia è prima in Ue per numero di persone vaccinate. Un dato incoraggiante. Andiamo avanti così mantenendo sempre alta la guardia". Lo scrive sui social il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Nel frattempo sono in esaurimento in diverse regioni le dosi a disposizione dei vari ospedali per le prime somministrazioni del vaccino Pfizer e, per i richiami già programmati, attualmente si utilizza la riserva del 30%. E' quanto si apprende dalle strutture nei vari territori. Intanto la Pfizer ha confermato che le consegne di vaccini rallenteranno a fine gennaio-inizio febbraio in Europa, il tempo necessario per modificare il processo di produzione e aumentare il ritmo le settimane successive. "Pfizer sta lavorando duramente per fornire più dosi di quanto inizialmente previsto con un nuovo obiettivo dichiarato di 2 miliardi di dosi nel 2021", ha giustificato il gruppo in un messaggio inviato all'Afp.