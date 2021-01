Bimbo morto a carnevale Sciacca, chiesti 3 rinvii a giudizio

(ANSA) - SCIACCA, 15 GEN - La procura della Repubblica di Sciacca (Ag) ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini nei confronti di 3 persone nell'ambito dell'inchiesta scaturita dalla tragedia risalente allo scorso carnevale, costata la vita del piccolo Salvatore Sclafani, 4 anni, morto dopo essere caduto da un carro allegorico che stava sfilando.

I pubblici ministeri Roberta Griffo e Michele Marrone hanno chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Francesco Sclafani, papà del bambino, di Giuseppe Sclafani, presidente dell'associazione culturale "E ora li femmi tu" (che ha costruito il carro "Volere volare" coinvolto nell'incidente) e di Giuseppe Corona, presidente della Futuris S.r.l., la società a cui il comune aveva affidato l'organizzazione della manifestazione. Tutti sono accusati di concorso in omicidio colposo.

Il fatto risale al 22 febbraio di un anno fa. Il padre del piccolo Salvatore aveva appoggiato il figlioletto sul carro per scattargli una fotografia. Il polistirolo che costituiva la base della struttura tuttavia ha ceduto, e il bambino è precipitato sul selciato, venendo travolto dallo stesso carro, che stava sfilando. Per la magistratura il papà del bambino non avrebbe dovuto metterlo sul carro allegorico; il costruttore del carro invece è accusato di non avere predisposto le opportune misure di sicurezza, mentre all'organizzatore della manifestazione viene contestato di non avere adottato provvedimenti necessari che impedissero al pubblico di avvicinarsi ai carri.

L'udienza preliminare davanti al giudice Alberto Davico è in programma il prossimo 19 marzo. Subito dopo l'incidente il papà del bambino ha tentato di soccorrere il piccolo Salvatore, prendendolo in braccio e correndo disperato verso una delle ambulanze in servizio lungo il circuito della manifestazione in maschera. I soccorsi però furono inutili e il sindaco decretò l'annullamento della manifestazione in segno di lutto. (ANSA).