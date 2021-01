Napoli:pizzeria espone bandiera gialla per orientare clienti

(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - Una bandiera gialla per orientare il consumatore e consentirgli di districarsi con semplicità nel marasma delle varie aree cromatiche: quando è esposta all'ingresso del locale significa che siamo in zona gialla e che a pranzo si può gustare tranquillamente una pizza. E' l'idea realizzata oggi dalla Pizzeria Capasso, a Porta San Gennaro, nel cuore di Napoli.

"Vogliamo aiutare i clienti ad orientarsi in modo chiaro, diretto - spiega all'ANSA Gianni Capasso - e devo dire che nel primo giorno dell'esperimento è andata bene. In molti hanno apprezzato col sorriso sulle labbra". La pizzeria apre intorno alle 11 e subito viene posizionata la bandiera; poi, poco dopo le 16, viene rimossa. "Pensiamo sia necessario tentare di percorrere tutte le strade per continuare a lavorare in questo periodo buio - aggiunge Gianni Capasso - e l'idea dell'esposizione della bandiera, una sorta di bussola, può aiutare in questa direzione" Magari, aggiunge, il prossimo passo sarà quello dell'esposizione in aggiunta di una bandiera azzurra, "un colore familiare, un ritratto di Maradona nel locale c'è già, ma, per il momento, non vogliamo disorientare i clienti". (ANSA).