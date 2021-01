ANSA-IL PUNTO/COVID: Fvg, 647 nuovi casi, calano ricoveri

(ANSA) - TRIESTE, 12 GEN - In Friuli Venezia Giulia su 7.714 tamponi molecolari sono stati rilevati 586 (+277) nuovi contagi ai quali si aggiungono 61 casi già risultati positivi al tampone antigenico nei giorni scorsi e confermati da test molecolare, con una percentuale di positività dell'8,39%. Sono inoltre 2.016 i test rapidi antigenici realizzati e in cui sono stati rilevati 168 (+120) nuovi casi (8,33%). I decessi registrati sono 20 (-10=, ai quali si aggiungono 2 morti pregresse afferenti al periodo tra il 23 novembre e l'11 dicembre 2020, e complessivamente ammontano a 1.950. I ricoveri nelle terapie intensive sono 68 (ieri erano 67) mentre quelli in altri reparti scendono a 671 (ieri erano 688). Lo ha comunicato il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I totalmente guariti aumentano a 41.208, i clinicamente guariti salgono a 1.165, mentre le persone in isolamento sono 12.179. Da inizio pandemia i casi da tampone molecolare sono stati 57.241.

Intanto l'adesione dei medici alla vaccinazione anti Covid in Friuli Venezia Giulia, come affermato da Riccardi, durante un incontro in via telematica con i presidenti degli ordini dei medici Fvg, è arrivata al 74%, con una punta per i dipendenti del Sistema sanitario regionale (Ssr) che arriva al 96%.

Inoltre, relativamente al programma di immunizzazione, adottando il corretto parametro di valutazione del rapporto dosi su abitanti, il Fvg si colloca tra le prime regioni in Italia. Infine sul fronte chiusura scuola secondarie di secondo grado, il governatore della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, ai microfoni di Radio Anch'io, ha affermato che "se 17 Regioni hanno deciso di posticipare" la riapertura delle scuole secondarie di secondo grado "non penso siano un gruppo di folli". (ANSA).