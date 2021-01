Berlusconi: 'Grazie a Gallera, ho voluto io Moratti'

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - "Un particolare ringraziamento" è quello che il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha voluto riservare a Giulio Gallera dopo il suo passo indietro come assessore al Welfare della Lombardia.

"Con il dottor Gallera abbiamo concordato di utilizzare in altro modo in Forza Italia la sua competenza e le sue capacità di lavoro, dimostrate in 26 anni di militanza nel nostro Movimento" spiega in una nota l'ex premier che, a quando si apprende, ha avuto un lungo colloquio telefonico nella notte con l'ormai ex assessore.

"Ho voluto personalmente Letizia Moratti - ha aggiunto Berlusconi - in questo ruolo, a fianco del Presidente Attilio Fontana, per rafforzare ulteriormente, con la sua credibilità e il suo prestigio, l'efficienza e l'autorevolezza della guida della regione, simbolo del buon governo del centro-destra".

