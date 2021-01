Precipita ultraleggero nel Siracusano, due feriti

(ANSA) - SIRACUSA, 07 GEN - Un aereo ultraleggero è precipitato questa sera in prossimità della pista di atterraggio dell'Avioclub di contrada Rinaura, a dieci chilometri da Siracusa. Due gli occupanti del velivolo, soccorsi dal personale del 118 e trasferiti all'ospedale Umberto I di Siracusa. Le loro condizioni non sembrano gravi.

I vigili del fuoco sono subito intervenuti per mettere in sicurezza il velivolo. La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta. (ANSA).