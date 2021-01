Covid:ordinanza Fedriga, scuole superiori in Ddi fino a 31/1

(ANSA) - TRIESTE, 04 GEN - Il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha firmato l'ordinanza contingibile e urgente 1/2021 che sarà in vigore dal 7 al 31 gennaio in tutta la regione, in base alla quale l'attività didattica delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e delle istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale saranno svolte in Ddi, didattica digitale integrata.

Resterà sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

L'attività dei servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continuerà a svolgersi integralmente in presenza.

Confermata, fino al 31 gennaio compreso, l'attuale articolazione dei servizi di trasporto pubblico locale, ferme restando eventuali rimodulazioni determinate dall'andamento della domanda, rinviando alla ripresa dell'attività didattica in presenza il correlato potenziamento dell'offerta con servizi aggiuntivi previsti dai documenti operativi delle Prefetture.

