Maltempo, Ischia e Procida, collegamenti a singhiozzo. A Venezia alzate tutte le paratoie del Mose

Restano difficili i collegamenti marittimi per Procida ed Ischia da Napoli e Pozzuoli: la prima è attualmente collegata da pochissime corse di navi traghetto. Simile la situazione a Ischia per la quale sono garantite alcune corse per Pozzuoli. Le condizioni meteo, rese avverse dal forte vento e dal mare agitato, ed il servizio ridotto di questi giorni festivi attuato dalle compagnie in concomitanza con il blocco degli spostamenti per le norme anti contagio continuano dunque a rendere problematico arrivare o ripartire dalle isole del Golfo di Napoli.

Tutte le paratoie del sistema Mose di Venezia sono state alzate, in vista del picco di marea previsto in laguna di 105 centimetri alle ore 11.55. Lo ha precisato l'Ufficio maree del Comune.

Nevicate intense nella notte nell'entroterra ligure centrale e nevicate in Val d'Aveto. Resta in vigore fino alle 15 l'allerta arancione per neve (poi gialla fino alle 18). L'allerta neve è invece gialla in costa e nel Ponente.

Nella notte in provincia di Sondrio ancora fitte nevicate in diverse zone anche del fondovalle. In Valtellina e Valchiavenna non accenna ad attenuarsi l'ondata di maltempo accompagnata da un brusco abbassamento delle temperature. Diversi i passi alpini chiusi o transitabili unicamente con catene montate. Ora a preoccupare è anche la possibilità di gelate notturne che possono rendere insidiose le strade e i marciapiedi, trasformandoli in autentiche trappole per i pedoni con rischio elevato di cadute e incidenti.