"Buon anno" da medici e infermieri, video virale a Sassari

(ANSA) - SASSARI, 01 GEN - In sottofondo il tormentone del 2013 "Happy" di Pharrel Williams, un vero e proprio inno alla felicità e un invito ad avere sempre uno sguardo positivo, mentre medici e infermieri danzano in uno dei pochi momenti liberi durante il turno di Capodanno. Succede a Sassari, al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Il video è diventato subito virale su Tik Tok e rilanciato dalla Nuova Sardegna.

Gli operatori sanitari avanzano uno per volta nel corridoio con tanto di dispositivi di protezione individuali e ciascuno porta sul petto una lettera per formare la frase "Buon Anno 2001!! PS Sassari".

Sempre a Sassari, stavolta nel reparto di Ginecologia e Ostetricia delle "Cliniche San Pietro" dell'Azienda ospedaliera universitaria, era stata scattata una foto che è diventata simbolo del Natale: un neonato che strappa la mascherina all'ostetrica. (ANSA).