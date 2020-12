Tre cadaveri scoperti in abitazione nel Fiorentino

(ANSA) - FIGLINE VALDARNO (FIRENZE), 30 DIC - Tre cadaveri sono stati rinvenuti in un'abitazione a Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Sul posto intervenuti i carabinieri.

Secondo quanto emerso le salme sarebbero in avanzato stato di decomposizione. Non chiare al momento le cause della morte. La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco il cui intervento era stato richiesto per aprire la porta dell'abitazione. (ANSA).