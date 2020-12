Covid: Binaghi terzo ospedale dedicato a virus a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 30 DIC - Il "Binaghi" terzo ospedale Covid a Cagliari dopo il "Santissima Trinitá" e il "Marino". E' stato infatti inaugurato il nuovo reparto al secondo piano con due ali dedicate al coronavirus per un totale di quarantuno posti. Cifre destinate a triplicarsi, ha detto il presidente della Regione Christian Solinas al battesimo della struttura: presto si arriverà a oltre 140 posti letto con 13 terapie intensive.

"Siamo in anticipo - ha spiegato - rispetto alla tabella di marcia e abbiamo creato anche dei posto in più". Quindici le stanze dedicate al Covid con tutte le attrezzature ad hoc.

"Lavorerà qui - ha spiegato Massimo Temussi, commissario straordinario Ares - il personale dell'Aou e del Brotzu: è la prima volta. Ora da tutti i pronto soccorso i pazienti potranno essere smistati al Binaghi, al Santissima Trinitá e al Marino".

Presente all'inaugurazione tra gli altri anche l'assessore alla Sanità Mario Nieddu. (ANSA).