Cisl, priorità vaccini a prof impegnati in maturità

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Nel piano delle vaccinazioni bisogna da dare priorità innanzitutto ai docenti che devono fare gli esami di Stato, per garantire che l'esame di maturità sia in presenza. Bisogna programmarlo da subito". A dirlo è Maddalena Gissi che guida la Cisl Scuola. "Abbiamo visto con dispiacere che tra gli esami di Stato dello scorso anno e quelli di quest'anno c'è un investimento di 9milioni e mezzo in meno per le sanificazioni e la gestione dell'esame in presenza. E' un depotenziamento: ha avuto ragione la chiusura del borsellino del Mef sulle ragioni della scuola nonostante si dica che la scuola è una priorità", conclude. (ANSA).