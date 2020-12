ANSA-IL-PUNTO/COVID: in calo curva contagi, ma sette vittime

(ANSA) - CAGLIARI, 29 DIC - Si abbassa la curva dei contagi da coronavirus in Sardegna e aumentano i guariti. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 116 nuovi casi su 2.489 tamponi (mille in più di ieri). Si registrano anche sette decessi (738 in tutto), ma ci sono 200 guariti in più che fanno salire il numero complessivo a 13.130.

Salgono, invece, di una unità sia i ricoveri nei reparti non intensivi, che sono complessivamente 498, sia le persone in terapia intensiva, in tutto 45.

E mentre è slittato al 31 dicembre l'arrivo delle nuove dosi del vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech, la Sardegna si prepara allo screening di massa. Oggi è iniziata ufficialmente in Ogliastra la campagna di comunicazione 'Sardi e sicuri' per promuovere e informare i cittadini sul grande progetto anti-Covid della Regione che partirà proprio dal territorio ogliastrino nelle giornate del 4 e 5 gennaio con il coinvolgimento di 23 Comuni del territorio.

Complessivamente, la macchina approntata con la collaborazione di Andrea Crisanti, microbiologo e ordinario dell'Università di Padova, conterà 46 postazioni e 180 operatori per l'esecuzione, stimata, di 32.278 test.

Sempre dalla Regione arrivano buone notizie per gli ospedali e in particolare per i pronto soccorso. La Giunta regionale ha approvato la rimodulazione degli investimenti previsti nel Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid con un incremento dei fondi destinati al potenziamento proprio dei Pronto soccorso. Un'operazione che porta la dotazione finanziaria regionale da 3,2 milioni a un totale di 16,7 milioni per la realizzazione di interventi che andranno ad ampliare la portata di quanto già previsto nel Piano approvato a luglio.

Dodici complessivamente gli ospedali indicati nella rimodulazione degli interventi, cinque (San Camillo a Sorgono, A. Segni a Ozieri, Paolo Merlo a La Maddalena, Cto a Iglesias e Nostra Signora di Bonaria a San Gavino Monreale) i presidi che si aggiungono a quelli già precedentemente inclusi nel Piano regionale. (ANSA).