Vigile del fuoco muore nel Sassarese,forse rimasto folgorato

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Un vigile del fuoco del comando di Sassari è morto durante un intervento di messa in sicurezza di un palo delle linee elettriche. L'incidente è avvenuto a Nulvi e sono in corso gli accertamenti per definire cosa è realmente accaduto. Dalle prime informazioni pare che il vigile del fuoco sia rimasto folgorato. (ANSA).