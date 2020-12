Maltempo: donna travolta da un palo a Milano

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Una donna di 49 anni è rimasta ferita dal crollo di un palo in via Raffaello Sanzio a Milano dove poche ore prima, a causa della neve, un albero è crollato travolgendo la linea aerea dei filobus.

Sul posto sono arrivati i tecnici di Atm per ripristinarla ma mentre erano al lavoro, un secondo albero, o parte di una pianta, è collassato colpendo la piattaforma su cui si trovavano due di loro. Nessuno è rimasto ferito nonostante i danni al trabattello.

La donna colputa da un 'palo reggifilo' è rimasta ferita alla testa ma che non si troverebbe in pericolo di vita. Il 118 l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli.

In mattinata a Milano sono stati numerosi anche gli interventi per scivoloni e cadute a terra, soprattutto da parte di persone anziane, uscite a far la spesa per il primo giorno di riapertura dei negozi dopo le feste e i giorni di 'zona rossa'.

