Vax day: le prime vaccinazioni a Trento e Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 27 DIC - E' giunta a Trento a Bolzano la prima consegna di vaccini anti Covid. I furgoni dell'esercito sono stati scortati dai carabinieri. In mattinata all'ospedale di Bolzano saranno effettuate le prime vaccinazioni a un'infermiera, due anziani e il virologo bolzanino Bernd Gaensbacher.

A Trento è stata invece vaccinata un'infermiera dell'unità operativa anestesia e rianimazione, in presenza del governatore Maurizio Fugatti e dell'assessora Stefania Segnana. Le prime dosi sono anche giunte agli ospedali di Rovereto e e Cles, mentre sono in viaggio quelle destinate a Tione, Borgo, Cavalese e Arco. (ANSA).