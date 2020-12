Vax Day: Fvg, primo vaccino h.9:06, si prosegue tutto giorno

(ANSA) - PALMANOVA, 27 DIC - Sono oltre una trentina le persone alle quali fino a questo momento è stato somministrato il vaccino Pfizer/Biontech nella sede centrale della Protezione civile Fvg, da parte del gruppo di 8 infermieri e tre medici che in giornata inoculeranno le prime 265 dosi giunte in nottata in Friuli Venezia Giulia.

Le operazioni sono cominciate alle 9:06 e la prima fiala è stata somministrata ad Ariella Breda, medico dell'Azienda sanitaria giuliano isontina, che per prima ha individuato il virus in regione, effettuando il tampone su un paziente con sintomi sospetti. Poi, a mano a mano, l'immunizzazione sta proseguendo nei confronti di medici di base e operatori sociosanitari di case di riposo. Si prevede che proseguirà per tutta la giornata, anche perché ciascuna persona cui viene somministrato il vaccino deve restare in osservazione per circa un quarto d'ora.

Nella sede di Palmanova ci sono anche il Governatore Massimiliano Fedriga e il vice governatore e assessore alla Salute Riccardo Riccardi.

La seconda dose sarà iniettata tra 21 giorni ma negli ospedali dei territori di provenienza. Entro l'anno dovrebbero arrivare in Fvg 10 mila dosi, prima provvista delle 50.094 attese in regione con le quali si potranno immunizzare 25.047 persone. (ANSA).