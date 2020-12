Covid: E-R, 1.283 nuovi casi e 69 decessi

(ANSA) - BOLOGNA, 27 DIC - Sono 1.283 - 166.327 dall'inizio dell'epidemia - i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore, su un totale di 6.066 tamponi eseguiti. Dei nuovi contagiati 645 sono asintomatici, 333 dei quali individuati grazie all'attività di contact tracing. Guardando alle situazione nelle singole province Bologna è in testa con 279 nuovi casi seguita Modena con 254 e Rimini (211), poi Reggio Emilia (138), Ravenna (133), Cesena (99), Imola (72), Ferrara (35), Forlì (33), Piacenza (26) e Parma (3).

Quanto alle persone guarite, sono 326 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 100.659 mentre i casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 58.175, 888 in più rispetto a ieri.I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 210, 4 in meno rispetto a ieri e 2.609 quelli negli altri reparti Covid, 21 in meno.

Sul fronte dei decessi, se ne registrano altri 69 compresi tra i 42 e i 100 anni di due donne nel Modenese. Non tutte le morti - spiega la Regione in una nota - sono relative alle ultime 24 ore, alcuni riguardano persone venute a mancare nei giorni scorsi. In totale, dall'inizio dell'epidemia i decessi sono stati 7.493. (ANSA).