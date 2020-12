Superati i 2 milioni di casi di Covid in Italia

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Con i 18.040 positivi delle ultime 24 ore in Italia sono stati superati i due milioni di casi registrati da inizio epidemia, secondo i dati del ministero della Salute. Sono ora 2.009.317. Le vittime sono 505: in totale i morti da inizio epidemia sono 70.900.

Gli attualmente positivi sono 593.632 (-5.184), i guariti e dimessi 1.344.785 (+22.718).

Sono 193.777 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 175.364, circa 18 mila in meno. Il tasso di positività è del 9,3% (ieri 8,3%).

Infine, sono diminuiti di 35 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid-19, nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi del giorno sono 149 (ieri 216). In totale i ricoverati in rianimazione sono ora 2.589.

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono invece 24.070, in calo di 476 unità rispetto a ieri.

Le regioni con il maggior numeri di tamponi positivi sono Veneto 3.837, Lombardia 2.656, Emilia Romagna 1.692, Lazio 1.519, Puglia 1.458, Campania 1.156, Piemonte 1.057. (ANSA).