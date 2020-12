Covid:Roma,poco traffico in centro,ultimi aquisti per cenone

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - In centro a Roma si respira aria di lockdown. Poco traffico per le strade, i vicoli semi-vuoti. E' finita la corsa all'acquisto dei regali di Natale, con la folla nelle strade. Stamani, complice anche il cielo coperto e i negozi chiusi, si è quasi tornati all'aria che si respirava la scorsa primavera, in pieno lockdown, anche se non c'è proprio il deserto di allora. Da oggi sono stati ulteriormente intensificati i controlli con l'avvio dei giorni 'rossi' delle festività natalizie. Il dispositivo di sicurezza ricorda quello già messo in campo nel lockdown per controllare gli spostamenti sia in città che in entrata e uscita. Potenziati i servizi anche in porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e della metro. Posti di blocco in vari punti della città, uno in centro anche a piazza Venezia. Il traffico è un po' più accentuato, ma comunque scorrevole, nelle zone semicentrali. Fuori dai supermercati e dagli alimentari ci sono file anche di una decina di persone per gli ultimi acquisti per il cenone e il pranzo di Natale. Qualche fila, sempre con una decina di persone, anche in diverse farmacie, per il tampone Covid. Un 'rito' scelto da molti in questi giorni di festa, prima di incontrare a tavola gli amici e parenti concessi da questo Natale ai tempi del Coronavirus.

