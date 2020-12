Sissa, Rucci nuovo Segretario generale

(ANSA) - TRIESTE, 23 DIC - Marco Rucci è il nuovo Segretario generale della Scuola internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) di Trieste. Rucci succede a Gabriele Rizzetto e, nominato pochi giorni fa, inizierà il suo mandato il primo gennaio prossimo.

Laureato in giurisprudenza, Rucci ha conseguito il master in University and Research Management presso la SUM (Scuola di Management per le Università e di Enti di Ricerca) del Politecnico di Milano e la specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica presso la Spisa dell'Università di Bologna. E' stato direttore amministrativo del Politecnico di Bari, direttore generale dell'Università di Bergamo ed ha avuto diversi ruoli dirigenziali nell'Università di Verona.

"Entro in punta di piedi in una organizzazione prestigiosa e di respiro internazionale con il desiderio di mettere a disposizione della comunità della Scuola le esperienze acquisite nel mondo universitario, la passione e le energie per contribuire con tutte le componenti al miglior perseguimento degli obiettivi della Scuola", ha commentato il neo Segretario.

(ANSA).