Università: al via posti vincitori specializzazioni Medicina

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "In queste ore formalizzeremo le assegnazioni per i vincitori del concorso per le scuole di specializzazione in medicina. La presa di servizio è spostata al 26 gennaio per venire incontro alle esigenze di molti legate agli spostamenti e al periodo festivo.

L'iter giudiziario del Consiglio di Stato sui ricorsi è stato lungo. Vivo nell'Università da sempre, capisco le ansie e i disagi creati ai ragazzi e alle loro famiglie, ma è stato faticoso per tutti gestire i ritardi e l'enorme mole di ricorsi". Lo scrive il ministro dell'Università Gaetano Manfredi. Nelle ore scorse è arrivata la tanto attesa sentenza del Consiglio di Stato sul concorso per le scuole di specializzazione medica ed è stato quindi aggiornato dal ministero dell'Università il cronoprogramma delle successive fasi della procedura concorsuale di accesso dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'anno accademico 2019/2020. (ANSA).