Natale: tanta gente a Bologna per ultimo sabato di shopping

(ANSA) - BOLOGNA, 19 DIC - Tanta gente ha invaso le vie del centro storico di Bologna per l'ultimo sabato di shopping, in vista delle restrizioni natalizie che, da giovedì, riporteranno l'Italia in zona rossa.

In via Indipendenza, via Rizzoli, via Farini, le strade intorno a piazza Maggiore, moltissime persone hanno approfittato per comprare i regali, anche se, probabilmente, meno di quella che ci sarebbe stata in un qualunque sabato pre-natalizio. Le strade erano comunque affollate, molte file si sono formate fuori dai negozi più gettonati e, fino alle 18, i bar erano pieni di clienti che hanno approfittato di una delle ultime occasioni per un aperitivo o per un caffè al tavolo.

Contrariamente a quanto era stato annunciato non sono stati presi particolari provvedimenti per contingentare le persone, come transenne o filtraggi nelle aree più affollate. Nel pomeriggio l'accesso è stato libero pressoché ovunque, salvi i limiti di clienti nei singoli negozi. Presenti, ma molto discreti, i controlli: vigili urbani, carabinieri e polizia hanno soprattutto cercato di dissuadere le persone dall'assembrarsi e vigilato sul fatto che tutti avessero la mascherina correttamente indossata. (ANSA).