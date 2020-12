Libia: arrivo marinai domani tra le 8 e le 10

(ANSA) - PALERMO, 19 DIC - Arriveranno domattina, tra le 8 e le 10, i 18 marinai dei due pescherecci in navigazione da Bengasi a Mazara del Vallo. Lo dicono i parenti che stamane hanno contattato via radio gli uomini dell'Antartide e della Medinea. "Voglio tornare a lavorare, non a fare la guerra", ha detto stamane il comandante del peschereccio Medinea, Pietro Marrone, in un collegamento via radio trasmesso da Rainews 24.

Le due imbarcazioni sono attualmente a circa 250 miglia da Mazara del Vallo. "I nostri carcerieri - ha aggiunto Marrone - non volevano che li guardassimo negli occhi, altrimenti ci avrebbero infilato la testa nel bidet". Il comandante ha anche detto che i marinai spesso cucinavano per i carcerieri e dovevano loro servire il cibo, sempre con il divieto di guardarli in faccia e di aver condiviso due celle, insieme ai suoi compagni, con altri detenuti stranieri. (ANSA).