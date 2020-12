Fiamme al santuario delle Grazie a Genova, suore allontanate

(ANSA) - GENOVA, 19 DIC - Incendio al santuario Madonna delle Grazie, a Genova Voltri. Le fiamme sono partite da una stufa a legna. I vigili del fuoco sono intervenuti con quattro squadre ma le operazioni sono complicate perché il santuario si trova in un luogo non facilmente raggiungibile e il rifornimento di acqua è complicato. Cinque suore, monache clarisse itineranti, sono state costrette a lasciare l'edificio.

Il rogo ha danneggiato gravemente la struttura medievale: il tetto è parzialmente crollato.

I pompieri stanno cercando di salvare la chiesa, un edificio neogotico.

Sono stati contattati i carabinieri del Nucleo tutela patrimonio artistico per prendere in custodia le opere all'interno. Nella struttura ci sono quadri anche del 1500 oltre a suppellettili antiche. (ANSA).