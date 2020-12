Ad António Guterres la Lampada della pace di San Francesco

(ANSA) - PERUGIA, 19 DIC - "Quest'anno la Lampada della Pace verrà consegnata ad António Guterres, segretario generale dell'Onu, per la sua attività politica vissuta come vocazione a servizio del bene comune". Ad annunciarlo stamani è stato il custode del Sacro Convento di Assisi, padre Marco Moroni, nel corso della registrazione del 35/o concerto di Natale in Basilica Superiore, tenuto dal maestro Andrea Bocelli. Concerto che sarà trasmesso il giorno di Natale su Rai 1, subito dopo la messa di Papa Francesco.

"Guterres arriverà ad Assisi per ritirare la Lampada della Pace in primavera e all'evento sono attesi anche il presidente del Consiglio italiano e il re di Giordania, Abdullah II" al quale era stata consegnata nel 2019, ha spiegato all'ANSA, padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento.

"La motivazione che ci ha spinto a questo riconoscimento - ha aggiunto padre Moroni - è la sua instancabile opera di mediazione politica nella complessità del nostro mondo alle prese con tante conflittualità, guerre, ingiustizie e degrado degli esseri umani e del creato". (ANSA).