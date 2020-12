Covid: Biella,nozze in diretta web per invitati a matrimonio

(ANSA) - BIELLA, 18 DIC - È stato trasmesso via webcam il matrimonio di Enrico Balzano, 25 anni di Napoli, e Stephanie Kelly Araujo e Oliveira, 24 anni, che lo ha raggiunto a Biella per pronunciare il si. Alla celebrazione gli invitati non avrebbero potuto partecipare a causa delle disposizioni anti contagio, ma nella sala del consiglio del Comune di Biella, a palazzo Oropa, grazie a una telecamera, genitori, parenti e amici degli sposi hanno potuto seguire a distanza la cerimonia, collegandosi in diretta perfino dal Brasile.

"Per la prima volta, da quando purtroppo siamo costretti a celebrare i matrimoni senza invitati a causa del Coronavirus, il Comune ha deciso di dotarsi della tecnologia per questo speciale collegamento - spiega l'assessore Gabriella Bessone -. È stato, pur in un contesto particolare, ancora più emozionante". (ANSA).