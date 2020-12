Von der Leyen, via alle vaccinazioni in Ue il 27 dicembre

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato che in Ue le vaccinazioni contro il covid-19 cominceranno il prossimo 27 dicembre. "È il momento dell'Europa. Il 27, 28 e 29 dicembre inizierà la vaccinazione in tutta l'Ue. Proteggiamo i nostri cittadini insieme", ha scritto von der Leyen su Twitter.

L'Italia partirà con le prime vaccinazioni al personale sanitario. È quanto si apprende a seguito di una riunione mattutina tra il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Commissario straordinario all'emergenza Domenico Arcuri. Il Governo italiano ha lavorato negli ultimi giorni per favorire una simbolica data comune di avvio delle vaccinazioni nell'Unione Europea.

Tremila medici e 12 mila infermieri: sono le assunzioni che potrebbero essere finanziate con un emendamento alla manovra per dare attuazione al piano vaccini anti Covid previsto dal piano Arcuri. La proposta di modifica - secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza - tuttavia è ancora in discussione e non è certo che arrivi con la legge di Bilancio.

Papa Francesco tora a chiedere un accesso ai vaccini e alle cure contro il Covid anche per i più fragili. "Rinnovo l'appello ai responsabili politici e al settore privato affinché adottino le misure adeguate a garantire l'accesso ai vaccini contro il Covid-19 e alle tecnologie essenziali necessarie per assistere i malati e tutti coloro che sono più poveri e più fragili": è quanto si legge nel Messaggio per la 54a Giornata Mondiale della pace che si celebra il Primo gennaio 2021.