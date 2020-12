Covid: stabili casi e vittime,tasso positività risale a 9,8%

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Sono 18.236 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 683. Sono 185.320 i test, in calo di quasi 15 mila rispetto ai circa 200 mila di ieri. Il tasso di positività (rapporto positivi/tamponi, compresi quelli ripetuti e di controllo) è del 9,8%%, in risalita rispetto all'8,8% di ieri (+1%).

Ieri i positivi erano stati 17.572, i morti 680.

In totale i casi da inizio epidemia in Italia sono 1.906.377 , le vittime 67.220. Gli attualmente positivi sono ora 635.342 (-10.363 rispetto a ieri), i dimessi e guariti 1.203.814 (+27.913). Le persone in isolamento domiciliare sono 606.061 (-9.822).

Sono invece 2.855 i pazienti in terapia intensiva per il Covid, in calo di 71 unità rispetto a ieri nel saldo tra ingressi e uscite. Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 183. Le persone ricoverate con sintomi nei reparti ordinari sono 26.427, in calo di 470 unità rispetto a ieri.

Le regioni che registrano il maggior numero di tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore sono, nell'ordine: Veneto 4.402, Lombardia 2.730, Emilia Romagna 1.667, Lazio 1.597, Puglia 1.073. Tutte le altre regioni registrano meno di mille casi ciascuna. (ANSA).