Kompatscher, controlli massicci contro movida in quota

(ANSA) - BOLZANO, 15 DIC - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha annunciato "controlli massicci" contro la cosiddetta movida in quota. "Non è ammissibile che pochi vanifichino gli sforzi per limitare la diffusione del Covid, fatti da molti", ha detto Kompatscher. "Chi rispetta le regole o addirittura in questi giorni non può lavorare, pretende che ci siano controlli e casomai anche sanzioni. E' una questione di equità", ha aggiunto Kompatscher.

I controlli nei rifugi saranno effettuati dalle guardie forestali, dalla polizia comunale e dalle forze dell'ordine, ha annunciato il presidente della Provincia di Bolzano. L'assessore alla sanità Thomas Widmann ha ribadito che "moltissimi altoatesini hanno partecipato allo screening di massa per riprendere il controllo della situazione epidemiologica e questo sforzo non può essere reso nullo da pochi". (ANSA).