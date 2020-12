Inchiesta Asl Benevento, assolta ex ministro De Girolamo

(ANSA) - BENEVENTO, 10 DIC - Sono state tutte assolte dal tribunale di Benevento, perchè il fatto non sussiste, le otto persone, tra cui l'ex ministro Nunzia De Girolamo, coinvolte nell'inchiesta sulla gestione della Asl del capoluogo. De Girolamo era accusata di associazione per delinquere, concussione e utilità per ottenere il voto elettorale. Il pm Assunta Tillo aveva chiesto per lei 8 anni e 3 mesi di reclusione. (ANSA).