Turchia: Erdogan, possibili sanzioni Ue non ci preoccupano

(ANSA) - ISTANBUL, 09 DIC - Le possibili "sanzioni contro la Turchia" da parte del Consiglio europeo che inizia domani per le dispute sul Mediterraneo orientale "non ci preoccupano più di tanto. L'Ue non è mai stata onesta. Ma noi siamo stati pazienti e continuiamo a esserlo. Vedremo che passi faranno". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan in una conferenza stampa prima di partire per la sua visita in Azerbaigian. Sono i greci che "continuano a fuggire dal tavolo" dei negoziati. "In realtà non ci sono mai stati". Ma "se la Grecia agirà onestamente come vicino, noi continueremo a restare al tavolo", ha aggiunto Erdogan. (ANSA).