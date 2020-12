Dall’8 al 19 dicembre torna Mesthriller, il festival italiano del giallo, noir e thriller giunto alla sua 5° edizione. Nata nel 2016, la kermesse ideata da Cristina Cama proporrà quaranta appuntamenti – rigorosamente online – con le più importanti firme della narrativa di genere che appassiona milioni di lettori.

Ricco il cartellone – pubblicato integralmente sul sito – con le presenze di grandi scrittori italiani e internazionali: da Andrea Vitali a Gianluca Arrighi, da Valerio Varesi a Roberto Costantini, da Hanna Lindbergh ad Alexander McCall Smith.

'Ogni giorno – annuncia Cristina Cama - sul sito www.mesthriller.it e sul canale YouTube collegato pubblicheremo quattro nuovi video, in cui gli autori hanno registrato la presentazione del proprio libro. Durante la Premiére si potrà interagire con noi Mesthriller e con gli altri spettatori nella chat dal vivo. Molti autori hanno assicurato la presenza durante la prima. Se non si riuscirà a partecipare alla prima messa in onda, abbiamo pensato a una formula on demand: i video saranno sempre disponibili sul sito e sul canale YouTube di Mesthriller e gli appassionati potranno gustarseli quando vogliono».

"Siamo grati agi scrittori e alle case editrici, che ci hanno permesso di non annullare questa edizione del festival. Mesthriller – nato su un pianerottolo di casa, a Mestre, tra appassionati del genere, è diventato subito un appuntamento imperdibile nel panorama letterario italiano. Andare online è una sfida entusiasmante, ma il nostro auspicio rimane sempre quello di poter tornare a organizzare in presenza l’edizione 2021".

Mesthriller fa parte del palinsesto “Le città in festa” della Città di Venezia. Hanno collaborato alla realizzazione di Mesthriller Piegodilibri.it, Cuore di Carta, La Fiera delle Parole e Voci di Carta.