Innocence, quando il lockdown unisce a distanza

Mentre monta la protesta degli artisti a causa delle restrizioni del governo legate alla pandemia, si moltiplicano le collaborazioni musicali a distanza di giovani esordienti. Dopo l’esperimento della youtuber Lilly Meraviglia con Becko, su Spotify, è uscita Innocence, anche questa una canzone creata interamente senza uscire di casa da Fabio Lori (produttore) e Rocco Cautillo (cantante e paroliere), l'uno residente nelle Marche, a Camerino, l'altro in Puglia, a Foggia, in arte Flowry e Zaratan. "Tutto quello che serve – dicono i due giovani - sono un computer, un buon collegamento internet e tanta passione".

La collaborazione tra i due è nata online, su un portale dedicato agli amanti della musica, e continua così a causa delle limitazioni imposte dal susseguirsi dei DPCM. Lori, 21 anni, è un artista di musica melodic dumbstep per la Rehegoo Music, una casa discografica con sede a Londra che si occupa di promuovere nuovi talenti sulle principali piattaforme streaming; Cautillo, 32 anni, insegna in una scuola superiore ed esordisce, da giovane (2010), come finalista del Premio Campiello Giovani. La passione per la composizione di musica elettronica dell’uno e per la scrittura dell’altro ha dato vita ad un pezzo electronic-chill originale, che affascina per la musica, l’interpretazione, ma anche per il testo: un monito ad affrontare il mondo denso di insidie, dopo aver superato le ingenuità tipiche dell’età dell’innocenza richiamata nel titolo.

Alla canzone è collegato un contest all’indirizzo <https://remixpacks.ru/load/comp/flowry-zaratan-innocence-remix-contest/> al quale qualsiasi artista può partecipare proponendo un remix della canzone in oggetto. Sulle piattaforme Remixpacks o Findremix vengono condivisi gli “stems”, ovvero le tracce digitali che compongono il pezzo originale, per essere rimescolati e rielaborati da altri. Il contest prevede tre premi ovvero la pubblicazione del remix sulle principali piattaforme streaming, tra cui Spotify. Flowry, in qualità di produttore, supporterà gli artisti con feedback e altre attività di mentoring.