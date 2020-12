'Italienza', il calendario Codacons di Tiziana Luxardo

Tiziana Luxardo firma il nuovo calendario Codacons per il 2021, dal titolo Italienza. Nella parola, fusione di italianità e resilienza, è racchiuso il significato del progetto dedicato alla voglia di riscatto del Paese alle prese con la pandemia. Protagoniste delle dodici tavole in bianco e nero, tratto distintivo dello stile dei lavori della fotografa romana, altrettante ragazze che posano simbolicamente in una cartolina con tanto di francobollo, rimandando ad un tempo che non c'è più, nel quale i saluti venivano scritti e non inviati con il cellulare.

Il calendario, distribuito gratuitamente dal Codacons, è disponibile per il pubblico anche sul sito internet dell'associazione dei consumatori.

Da molti anni Tiziana Luxardo realizza con il Codacons campagne di sensibilizzazione su importanti tematiche sociali, tra cui il contrasto al bullismo e la lotta alla violenza sulle donne.

Da questo sodalizio sono nati progetti come 'Siamo uomini o caporali' (2016), contro lo sfruttamento e la violenza sulle donne nelle campagne italiane; 'Bulli e pupe' (2017) sul tema del bullismo, 'Il riscatto di Afrodite' (2018) sulla sessualità vista dagli occhi dei disabili, 'All'alba vincerò' (2019), contro la ludopatia; 'Si selfie chi può' (2020) sull'uso inconsapevole dei social network.