Covid: Lopalco, scuola un incubatore di infezione

La scuola è stata "effettivamente un incubatore di infezione": è quanto sottolinea l'assessore alla Salute della Regione Puglia, l'epidemiologo Pierluigi Lopalco, in una relazione trasmessa al governatore Michele Emiliano e riportata nell'ordinanza firmata la notte scorsa dallo stesso Emiliano, con la quale è stata confermata per le scuole elementari e medie la possibilità per i genitori di scegliere la didattica digitale integrata per i propri figli.



Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano "intende rinnovare le disposizioni contenute nell'ordinanza 413. Per le scuole pugliesi, quindi, non ci saranno cambiamenti. Da oggi le attività didattiche proseguiranno come avvenuto sinora: le istituzioni scolastiche del ciclo primario elementari e medie devono garantire non solo le attività didattiche in presenza ma anche in DID, didattica digitale integrata, per tutti gli alunni le cui famiglie la richiedano espressamente.