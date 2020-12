ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna tra regioni ad alto rischio

(ANSA) - CAGLIARI, 04 DIC - Nonostante l'indice Rt più basso d'Italia (0.61), la Sardegna è inserita fra le sole tre Regioni ad alto rischio da tre o più settimane nel monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di Sanità.

Insieme a Puglia e Calabria, l'Isola viene invitata ad adottare "ulteriori misure restrittive a livello regionale". Va ricordato che la valutazione del rischio avviene su un totale di 21 indicatori, e non sulla base del solo indice Rt. Ora si aspettano gli eventuali provvedimenti da parte della Regione.

Nel frattempo, non si abbassa la curva dei contagi. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale si registrano 551 nuovi casi: si tratta del quarto giorno consecutivo di crescita lenta dei positivi, passati da 420 dell'1 dicembre a 551 di oggi.

Si registrano anche 5 decessi. Il totale delle vittime, 511 da inizio pandemia, comprende un riallineamento dei dati della provincia di Nuoro che ha portato al ricalcolo dei decessi: 43 avvenuti nel periodo precedente e già inseriti NEL flusso informativo della piattaforma dell'Isst. Si aggiunge anche un decesso avvenuto precedentemente nella provincia di Oristano.

Diminuiscono di due unità i ricoveri nei reparti non intensivi (in tutto)591, mentre altre quattro persone sono state ricoverate in intensiva (in tutto 70). Rimane critica la situazione all'ospedale di Oristano: dopo la riapertura del Pronto soccorso, adesso è in sofferenza il reparto di Medicina dove è stato accertato un focolaio di Covid, alcuni positivi anche in Rianimazione. Da Oristano a Nuoro. Nel capoluogo barbaricino riesplode la protesta degli infermieri del Nursind: hanno tappezzato la città di manifesti-denuncia per dire che l'ospedale San Francesco è una "Vergogna". "Ancora una volta - attaccanno - infermieri ostetriche medici e operatori sanitari pagheranno il prezzo più alto di fronte all'inadeguatezza di una classe politica regionale cieca e superficiale. La nostra delusione è il vostro fallimento".

Sul fronte prevenzione, la Regione si prepara all'arrivo dei vaccini anti Covid a gennaio. Il commissario dell'Ats-Ares Massimo Temussi ha firmato una delibera per l'acquisto di venti "ultracongelatori" in grado di conservare le fiale a -80°C.

(ANSA).