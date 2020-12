Tornano neve e pioggia in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 03 DIC - Arrivano ancora pioggia e neve in Liguria nelle prossime ore e l'Arpal annuncia che a partire da domani mattina scatterà una allerta Gialla (media) su tutta la regione con una eccezione per l'entroterra di Ponente dove per un periodo diventerà anche Arancione (media). Sono previste anche intense mareggiate per venti da Sud.

Dopo le precipitazioni che si sono verificate tra martedì e mercoledì, la Liguria sta vivendo una breve tregua con schiarite quasi ovunque spiega Arpal ma dal pomeriggio di oggi le nubi tenderanno ad aumentare. Già tra la serata e la prossima notte sono attese piogge sparse anche a carattere di rovescio che, muovendosi da Ponente verso Levante, andranno intensificandosi nella mattinata di domani con la possibilità di temporali, inizialmente in particolare sul centro della regione e poi sul Levante. Nelle zone interne, dove la temperatura e le condizioni in quota lo consentiranno, sono previste rovesci nevosi e nevicate e sui versanti padani di Levante saranno possibili locali fenomeni di gelicidio.

Già la scorsa notte le temperature sono scese a Calizzano (Savona) -6.3, Montenotte Inferiore (Savona) -4.8, Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) -4.7, Osiglia (Savona) e Colle di Nava (Pornassio, Imperia) -4.3. In provincia di Genova da segnalare i -3.6 di Alpe Vobbia e -3.3 di Monte Pennello (alle spalle del Ponente genovese). In costa minime di 4.7 a Genova e Savona, 5.3 a La Spezia, 6.6 ad Imperia.

Dalla mattinata di sabato 5 è prevista una nuova intensificazione delle precipitazioni a Levante con possibili nevicate sopra gli 800-1000 metri. (ANSA).