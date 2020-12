Azzolina, regionalismo differenziato da scongiurare

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - E' da "scongiurare l'opportunità di un regionalismo differenziato in materia di istruzione". Così ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina in Commissione Questioni regionali alla Camera. La ministra ha fatto riferimento ai "differenti i contesti" che presenta l'Italia e al fatto che il regionalismo differenziato non possa "rivelarsi esaustivo nell'ottica dell'eguaglianza sostanziale: mettere a rischio questa parità equivale a frustrare le prospettive di miglioramento degli studenti capaci e meritevoli a detrimento del senso di giustizia" e per "il paese stesso. Non è possibile immaginare un regionalismo delle diseguaglianze" soprattutto in momenti difficili "come quello attuale". (ANSA).