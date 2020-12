Natale: Cei, orario Messe sarà compatibile con coprifuoco

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Le Messe di Natale si svolgeranno in un orario compatibile con il 'coprifuoco'. Lo assicura la Cei.

"Sarà cura dei Vescovi suggerire ai parroci di 'orientare' i fedeli a una presenza ben distribuita, ricordando la ricchezza della liturgia per il Natale che offre diverse possibilità: Messa vespertina nella vigilia, nella notte, dell'aurora e del giorno. Per la Messa nella notte, hanno condiviso i Vescovi, sarà necessario - si legge nel documento finale del Consiglio permanente - prevedere l'inizio e la durata della celebrazione in un orario compatibile con il cosiddetto 'coprifuoco'".

