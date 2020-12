Maltempo: neve sul Carso e Bora fino a 97 km/h a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 02 DIC - Fiocchi di neve sul Carso a ridosso di Trieste, i primi della stagione, e Bora sostenuta, con raffiche fino a 97 chilometri orari. L'annunciata ondata di freddo è giunta in Friuli Venezia Giulia con un brusco calo delle temperature. Sul Monte Lussari, come indica l'Osmer Arpa, il termometro segna stamani -11 gradi; e sul Monte Zoncolan -6,7; a Udine un grado, a Trieste 3.

Da ieri soffia sul capoluogo regionale una Bora che è andata progressivamente intensificandosi e, secondo le previsioni, potrebbe rafforzarsi con il trascorrere delle ore. Sul Carso triestino la neve caduta ha attecchito formando un sottile strato.

Autovie Venete da ieri ha attivato il piano invernale mettendo in stato di preallerta i mezzi spargisale e il personale addetto a garantire la normale circolazione. (ANSA).